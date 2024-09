Taylor Mega a Le Iene confessa | Dopo il dissing di Fedez a Tony Effe ho pianto e sono stata male perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ieri, 29 settembre, l’influencer– coinvolta neltrae il suo ex– ha raccontato in un servizio de Le(clicca QUI per leggere l’intervista) la verità sul suo rapporto con l’ex marito di Chiara Ferragni. Poche ore prima, infatti,avevato (clicca QUI) all’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli (che le ha consegnato il Tapiro d’oro) di aver avuto una storia con il rapper. Dunque, incalzata dall’inviato de LeMichele Caporosso (in arte Wad), ha chiarito: Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. Coppia aperta è dove hai delle concessioni in più. Non sento di essere la donna che ha rovinato una coppia. Io non ero fidanzata, la storia non risale al 2019. È una cosa recente, ma nonla separazione Chi ha iniziato? Non io. Ma penso succeda a tutti di provare piacere se ti scrive qualcuno che ti piace.