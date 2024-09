Svaligiano un appartamento e rubano il cane di una bambina disabile l’appello del padre | È tutto il suo mondo vi prego restituitelo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Non mi interessa della refurtiva realizzata a casa mia, ma faccio appello al cuore di chi ha sottratto ildi mia figlia, pregando, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché la miaè caduta in uno stato angoscioso, che sta peggiorando la sua situazione”. Così Rosario, il papà di una ragazzina di 12 anni affetta da una grave malattia genetica che la costringe sulla sedia a rotelle, si è rivolto con un appello ai ladri che sono entrati nella sua casa di Acerra, Napoli, e hanno portato via gioielli per un valore di diverse decine di migliaia di euro e anche il, uno Spitz tedesco color arancio, che appartiene alla