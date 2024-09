Se la guerra prende di mira gli operatori umanitari | Non siamo bersagli

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 30 settembre 2024)o nei territori di. La denuncia dei volontari e l’appello all’Onu della Croce Rossa. Dal Sudan alla Palestina, passando per il Libano e l’Ucraina: negli ultimi anni i bisognisono cresciuti a dismisura in tutto il mondo. I conflitti in corso, l’escalation di violenza e i disastri naturali hanno reso necessario l’intervento nei territori ma spesso chi è lì per aiutare diventa vittima di rappresaglie e attacchiti.a Gaza: la parola agli(Ansa Foto) – notizie.comL’ultimo caso risale a pochi giorni fa in Libano, dove sono stati uccisi duedell’UNHCR, l’agenzia Onu per i rifugiati. Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, ha lanciato un appello affinché questo non accada più.