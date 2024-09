Scoperta un’officina abusiva per lo smontaggio di auto rubate | denunciato un 35enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 - Smontavano le, per poi rivendere al mercato nero accessori e pezzi di ricambio. Era quello che accadeva all’interno di una vera e propria officinaallestita tra le campagne di Fonte Nuova, alle porte di Roma. Due uomini sono stati scoperti in flagrante con il blocco di un motore e 200 pezzi già imballati.unegiziano per riciclaggio, scarichi nonrizzati e divieto di immissione dirette di acque meteoriche in quelle sotterranee. Trovata anche una vettura rubata pochi giorni fa a Ostia. (DIRE) Roma, 30 set. - I Carabinieri della compagnia di Monterotondo hannounegiziano per riciclaggio, scarichi nonrizzati e divieto di immissione dirette di acque meteoriche in acque sotterranee.