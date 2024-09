Sangiuliano in Procura | ascoltato per la denuncia a Boccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'ex ministro della Cultura, Gennaro, si è recato nella tarda mattinata di lunedì 30 settembre ina Roma per esserein relazione al caso che riguarda Maria Rosaria. L'ex direttore del Tg2 aveva presentato unanei confronti di, indagata per minaccia a corpo politico e lesioni. Nell'esposto curato dall'avvocato Silverio Sica è presente una ricostruzione cronologica dei fatti, della relazione tra i due e dell'esplosione del caso, e la versione di. E ancora della ferita riportata sulla fronte dalll'allora ministro fino alle allusioni, da parte della donna, a una sua presunta gravidanza come leva nel rapporto con il gioornalista. Tutti elementi che le indagini dovranno valutare.