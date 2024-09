Palladini | Vittoria che dà autostima Gara equilibrata fino al nostro gol

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) E’ unche si toglie qualche sassolino nelle scarpe quello che si presenta nella sala stampa del Riviera delle Palme. Le critiche piovute dopo le prestazioni delle prime tre giornate di campionato vengono cancellate dalla ’manita’ rifilata all’Aquila. "Le critiche fanno parte del gioco - commenta - ma la cattiveria no. Sono dispiaciuto perché contro la Recanatese abbiamo giocato in modo quasi simile ad oggi. Certo abbiamo fatto pochi tiri in porta ma la squadra è arrivata spesso a giocare a 15 metri dalla porta avversaria. E’ stato messo tutto nel calderone, anche il match con i leopardiani, e non è giusto. Non ho mai pensato che la Samb sia una squadra di brocchi, dobbiamo solo trovare il giusto equilibrio e ogni domenica non sarà come oggi. Bisogna spronare i ragazzi anche perché non è facile giocare sempre per vincere, soprattutto a San Benedetto.