O mi danno le tessere o è guerra | gli audio delle intercettazioni dell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan – Video

(Di lunedì 30 settembre 2024) “ Ma gli faccio arrivare qualcosa o mileo è”. Ci sono centinaia diagli attiaffari illeciti dei capidi. Tra queste alcune riguardano Marco Ferdico, leader della Nord nerazzurra e tra i 19 arrestati, nelle quali si evince che era pronto a innescare un braccio di ferro con la società perché non cedeva alle sue richieste riguardanti un surplus di abbonamenti richiesti. In altre, invece ci evince come lo stesso Ferdico fosse vicino ad Antonio Bellocco, rampollo di ‘ndrangheta ammazzato da Andrea Beretta nei primi giorni di settembre, ma allo stesso tempo lo temesse e riportasse alcune sue frasi, tipo: “Non mi tradire sennò mi tocca ammazzarti”. E ancora: “È super palese che c’è un patto di non belligeranza che va avanti da un sacco di anni”.