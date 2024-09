Neonati Parma Pm insiste per carcere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 12.35 La Procura ditorna a chiedere ilper Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo indagata dopo il ritrovamento di 2sepolti nel giardino della villetta di famiglia. L'ufficio del Procuratore diha presentato appello contro l'ordinanza con cui il Gip, il 19 settembre, ha disposto i domiciliari. L'accusa è omicidio volontario per il primo dei bambini e, per tutti e 2, occultamento di cadavere. Il Pm chiede di cambiare in 'soppressione di cadavere'.