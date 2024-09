Marchioni e il valore del perdono | È una scelta ma non significa rinunciare alla giustizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) MARZABOTTO (Bologna) C’è un tema, qui a Monte Sole, che da decenni è dibattuto. Ed è quello del. Si possono perdonare persone che hanno ucciso brutalmente altre persone? Esiste unper i boia? E’ possibile a fronte di 770 vite spezzate? Per due volte, con un referendum, la comunità disse no. Ma qualcuno non la pensava in questo modo. "Da mio nonno, Augusto, che qui a Monte Sole ha perso due figli e la moglie, ho imparato ildel". A dirlo è Pietro, nipote di don Ubaldo, uno dei sacerdoti morti nella strage di Monte Sole a 26 anni, per il quale in Vaticano è in corso il processo di canonizzazione. "Mio nonno Augusto, invece, si è salvato perché un militare tedesco gli chiese di uscire e prendersi cura di alcuni animali che erano liberi qui vicino", continua Pietro