Le qualifiche non bastano Ora servono competenze

(Di lunedì 30 settembre 2024) ADDIO all’assunzione decisa dal curriculum. Oggi la competizione per ingaggiare i migliori talenti, le incertezze economiche globali e le norme lavorative in evoluzione richiedono alle aziende un processo di selezione del personale innovativo, basato non più sui titoli di studio e le esperienze professionali precedenti, ma su flessibilità e. In pratica, il saper fare non basta, è il come lo si fa che determina la scelta di un candidato.