Lanci di bottiglie e petardi Rissa in piazzale Arnaldo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Momenti di tensione nella tarda serata di sabato in, dove è andata in scena una festa di compleanno con tanto di fuochi d’artificio esplosi nello slargo che si apre davanti alla chiesa di Sant’Afra. L’ultimo tratto tra corso Magenta, vicolo dell’Ortaglia e via Callegari, già di per sé epicentro della movida del sabato sera, si è trasformato in un muro umano impenetrabile per chiunque volesse transitare. Auto, bus, moto e pedoni si sono trovati completamente bloccati e in molti, residenti e appunto persone in transito, hanno chiamato il 112. Sul posto si sono precipitate pattuglie di carabinieri, polizia di Stato e polizia Locale, già comunque in zona per il dispositivo in atto durante le serate del fine settimana a presidio della sicurezza. L’arrivo di militari e poliziotti ha generato il fuggi-fuggi generale nei vicoli che danno sulla piazza.