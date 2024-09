Jos Verstappen si espone sulla sanzione a Max | La cosa più ridicola che io abbia mai visto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ci sono da annotare altre reazioni. La “condanna” a lavori socialmente utili inflitta al tre-volte iridato, Max, ha fatto e continua a far discutere proprio in conseguenza di quanto detto nel corso dell’appuntamento con la stampa giovedì 19 settembre, alla vigilia del week end di Singapore. Quando gli era stato chiesto perché il compagno di squadra Sergio Perez fosse stato più veloce di lui in Azerbaijian lo scorso fine-settimana, ha risposto: “Non lo so, amico. Assetto diverso. Quindi non appena sono entrato in qualifica, sapevo che la macchina era fottuta“. L’uso di questo aggettivo è costato caro a. Tornatoquestione, a gara terminata, il pilota della Red Bull ha espresso tutta la sua contrarietà: “Se non è più possibile essere se stessi, è meglio non dire nulla.