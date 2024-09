Il Secolo XIX passa ufficialmente a Blu Media | il nuovo direttore è Michele Brambilla

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dal 29 settembre, ilXIX ha cambiatoproprietà,ta dal Gruppo Gedi (famiglia Agnelli-Elkann) a MSC di Gianluigi Aponte, tramite la neonata società editoriale Blu. La quale, come annunciato a inizio mese, ha acquisito anche le testate The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Giornale del Ponente Ligure e Automazione Navale Tecnologie per il Mare & Trasporti (Ttm). Con l’avvento della nuova proprietà cambia anche la direzione, cheda Stefania Aloia (alla guida del giornale ligure dal 28 settembre 2023) a, 65 anni, originario di Monza e con una lunga esperienza nei quotidiani. L’editoriale di«L’anima del giornale resta quella del primo giorno di uscita, quasi 140 anni fa», si legge nel primo editoriale dida. «Innanzitutto il legame con il proprio territorio.