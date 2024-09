Il Napoli di Conte analizzato da Chiariello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) La vittoria delcontro il Monza: di seguito l’intervenuto di Umbertoa Canale 21, nel corso della trasmissione Campania Sport. “Sesta giornata e il campionato inizia ad entrare nel vivo. E’ evidente che il mercato chiuso al 30 agosto falsa la partenza, al punto che si sta ipotizzando che già dall’anno prossimo si possa chiudere il 15 agosto, sarebbe auspicabile. Partendo il 30 agosto alcune partite sono state fatte con squadre incomplete. E le successive con giocatori arrivati all’ultimo momento e quindi con i soliti problemi d’inserimento a ritiri finiti e a campionato in corso. Ma la sesta partita incomincia ad essere quella indicativa, fuori i secondi s’incomincia a correre. E le squadre pesanti, quelle che lotteranno per il vertice, si sono fatte vive”. Non solo ilL’Inter ha vinto una difficile gara a Udine.