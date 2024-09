Il Como del Cesc vola e il Napoli è già capolista

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Sin hacer ruido y muy poco a poco, el nuevo Nápoles de Antonio Conte ya se ha colocadolíder de la Serie A después de su cómoda victoria ante el Monza. Los partenopeos iniciaron el curso dejando alguna duda, a la espera de que el preparador italiano terminara de ajustar las nuevas piezas y su nueva idea de juego. Sin embargo, apenas unas semanas después, el Nápoles ya es el flamante nuevo líder de la Serie A. Y lo es porque el sorprendente Torino cayó ante la Lazio, y porque los partenopeos no fallaron en el duelo en el Diego Armando Maradona ante el Monza. Los de Conte aprovecharon los zarpazos de Politano y Kvaratskhelia en el primer tiempo para confirmar el triunfo. En la segunda mitad, bastó con hacerse fuerte atrás y mantener la renta.