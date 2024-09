I tifosi della Juve sognano Osimhen ma avranno un brusco risveglio | ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il bomber nigeriano non andrà allantus né a gennaio né in estate Lantus ha puntato gli occhi su Victor, il bomber nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray, con l’intenzione di replicare un’operazione simile a quella che portò Gonzalo Higuain a Torino anni fa. Tuttavia, questa volta il tentativo dei bianconeri sembra destinato a fallire. La situazione è stata chiarita durante la trasmissione Domenica Sportiva, in onda su Rai 2. Ciro Venerato fa chiarezza sul futuro diIl giornalista Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha spiegato nei dettagli la situazione di: “Il futuro di Victorè incerto, ma a gennaio potrà lasciare il Galatasaray solo per un club non italiano, pagando circa 90 milioni di euro. A giugno, il suo prezzo potrebbe scendere leggermente, perché non ci sarà da corrispondere alcuna buonuscita al Galatasaray.