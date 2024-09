Giostra ora basta così Nocentini segna una linea dopo tensioni e stangata | Bene anche multe salate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – “Sanzioni pesanti che devono far riflettere tutto il mondo della”. Per cambiare passo, inaugurando un nuovo corso. Paoloal timone del Consiglio dimette in fila concetti e proposte, perché in gioco c’è “immagine della manifestazione più amata e rappresentativa della nostra storia e cultura che non può essere oscurata da azioni violente”.come commenta ladella magistratura? Provvedimenti senza precedenti? “Non di questa portata. Se non erro, nel ‘93 ci fu la squalifica a dieci anni per un quartierista di Santo Spirito per aver colpito in piazza il vicemaestro di campo Migliorini. Ma quelle di oggi, a memoria, non hanno riscontro nella storia della manifestazione”.