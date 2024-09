Fabio Maresca accusato in Kuwait | sarebbe stato denunciato per presunte minacce ad un calciatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Consiglio di amministrazione del clubiano Al-Arabi avrebbe presentato una denuncia presso la stazione di polizia di Adliya contro l’arbitro italiano della partita contro ilSC,per dellerivolte ad un. A rivelarlo, come riporta il portale d’informazione in, Safha1.com, èAdnan Mahmoud, membro del Cda del club: “Stiamo andando alla stazione di polizia di Adailiya per sporgere denuncia contro l’arbitro italiano della partita di oggi, che ha arbitrato la partita tra Al-Arabi e, per aver minacciato il giocatore Khaled Al- Murshed con la frase “Ti ucciderò”‘, si legge sull’account X dell’uomo. Come riporta il Corriere dello Sport, né alla Federcalcio italiana né all’AIA è arrivato nulla dal, neanche il report che di solito accompagna la prestazione di un arbitro.