Epilessia ed emicrania un ambulatorio per il passaggio delle cure tra età pediatrica e adulta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prato, 30 settembre 2024 – Un nuovo percorso per la cura died, con un focus particolare sulda etàa età. Il tutto in un’ottica di progettazione di percorsi di transizione in tutto l’ambito della patologia cronica. Accade all'ospedale Santo Stefano di Prato, ha scelto di iniziare con due patologie neurologiche: l'e l'. Per transizione si intende l'insieme di attività che accompagnano e consentono il correttodell’assistenza alla patologia cronica dall’etàa quella. La necessità di progettare e strutturare percorsi di transizione per pazienti affetti da patologie neurologiche croniche appare particolarmente rilevante se consideriamo ciò avviene in adolescenza; epoca della vita caratterizzata da rapide modificazioni sul piano biologico, psicologico, cognitivo e sociale.