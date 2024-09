Aston Martin taglia le stime e crolla in Borsa -20%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)le2024, confermando le difficoltà in cui si dibatte il mercato dell'auto, ealladi Londra, dove perde il 20% a 1,28 sterline. Il produttore di auto di lusso britannico si attende un calo dei volumi all'ingrosso "di circa 1.000 unità per far fronte all'interruzione della catena di approvvigionamento e alla continua debolezza macroeconomica in Cina"., che lamenta "un numero crescente di ritardi nella consegna di componenti" da parte dei suoi fornitori, prevede quindi di conseguire nel 2024 un ebitda rettificato "leggermente inferiore" a quello del 2023 e flussi di cassa negativi anche nel secondo semestre mentre "rimane concentrata" sul conseguimento dei target 2025, per ora non ritoccati.