Aryna Sabalenka due cuori e una racchetta | in Cina la coppia fa boom

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 30 settembre 2024), lo scatto dellaha fatto il giro del web in men che non si dica: insieme sono uno spettacolo. Il minimo che potesse fare, dopo avere alzato al cielo la coppa vinta agli Us Open, era concedersi una piccola vacanza. Nulla di troppo impegnativo, ovviamente, perché il calendario Wta, purtroppo non lo permetteva: solo qualche giorno all’insegna del mare e del sole, a far la spola tra un’isola e l’altra della Grecia.parteciperà al Masters 1000 di Pechino (AnsaFoto) – Ilveggente.itCosìha festeggiato la conquista del suo terzo titolo del Grande Slam, arrivato al culmine di una cavalcata a dir poco straordinaria in quel di New York. In compagnia della tigre bielorussa, che a gennaio si era confermata regina degli Australian Open, c’era il suo nuovo fidanzato.