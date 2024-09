Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’organizzazione dei produtori Apo Conerpo è attiva lungo l’intera filiera, con l’affiancamento della base associativa nel suo impegno di costante miglioramento colturale, da un lato, e l’adozione di efficaci programmi tecnici e commerciali, dall’altro. Più in dettaglio, la strategia di sviluppo di Apo Conerpo si fonda, tra altre cose, sull’ampliamento ed organizzazione della base sociale, per disporre di un’offerta di gamma in grado di soddisfare tutte le possibili esigenze del mercato.