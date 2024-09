Affari Tuoi alle 21 10 si consuma il dramma di Alessia | scene drammatiche da De Martino | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Siamo ad, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show in onda ogni sera su Rai 1, condotto da Stefano Dee che, sistematicamente, sbaraglia la concorrenza in termini di share. La puntata in questione è l'ultima di settembre, quella di oggi, lunedì 30. E a misurarsi con la sorte, dopo ben 32 puntate di attesa, viene chiamata, tennista ed insegnante di Pescara, ragazza dalla bellezza che colpisce nel vivo, ovviamente in rappresentanza dell'Abruzzo. Ad accompagnarla nella gara diecco il padre Alesio, insomma quasi omonimi. Il pacco con cui iniziano l'avventura è il numero 4. Peccato che l'avventura abbia dei risvoltitici, almeno per quel che ril'esito del gioco. I primi tiri sono un incubo: fuori subito i premi più ricchi, aperti insomma i pacchi con i 200mila e i 300mila euro. E più si va avanti, più la situazione peggiora.