Acf Foligno tre punti d’oro Primo squillo in trasferta

(Di lunedì 30 settembre 2024) FLAMINIA 1 ACF3 FLAMINIA: De Fazio, Falli, Mariani, Paramatti (6’ pt Massaccesi), A. Benedetti (28’ st Rossi), Borgo, Sirbu, Casoli, Ciganda (11’ st Mattei), Malaccari, Alagia (45’ pt Igini). A disp.: Faralli, Mazzon, Bonifazi, Generali, Celentano. All.: Nofri Onofri. ACF: Tognetti, Santarelli, L. Benedetti (7’ st D’Urso), Ceccuzzi, Nuti (14’ st Settimi), Schiaroli, Panaioli (7’ st Mancini), Tomassini, Khribech (14’ st Pupo Posada), Calderini (28’ st Di Cato). A disp.: Lori, Cesaretti, Sedran, Zmejkoski. All.: Manni. Arbitro: Pascali di Pistoia. Marcatori: 37’ pt A. Benedetti, 14’ st Tomassini, 20’ st Calderini, 37’ st D’Urso. Note: al 39’ pt espulso Falli per somma di ammonizioni. Ammoniti: Mariani, Falli, Benedetti, Casoli, Schiaroli, Ceccuzzi. CIVITA CASTELLANA -dell’Acflontano dal Blasone.