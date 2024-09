Una pedalata per le due vittime di Senigallia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Sarà un ottobre ricco di appuntamenti per il nostro ciclismo. Il terzo Scarponi Day andrà in scena il 26 e 27 ottobre. Il sabato la cena solidale con la presenza di Giuseppe Martinelli, Giulio Pellizzari e Gilberto Simoni, rispettivamente direttore sportivo e campioni attuali ed ex del ciclismo nel ricordo dell’Aquila di Filottrano. Sabato 26 appuntamento all’Ostello Settecolli a Filottrano dove alle ore 18 ci sarà l’assemblea dei partecipanti della Fondazione e alle 20.30 la cena di raccolta fondi, aperta a tutti su prenotazione, con la presenza di ospiti e sostenitori (contributo di 50 euro a sostegno dell’attività della Fondazione, per info 347 592 9666 oppure [email protected] ). L’indomani, domenica 27, alle ore 9.