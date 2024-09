Turismo in chiaroscuro | Salvati dagli stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Sono positivi i dati relativi all’andamento turistico dei primi otto mesi dell’anno. Dal 1° gennaio al 31 agosto, nella provincia di Forlì-Cesena le presenze sono state completamente recuperate rispetto a quelle del 2019, l’anno pre Covid e di riferimento, con un più 3 per cento di arrivi e un più 1,3 per cento sulle presenze. Rispetto allo scorso anno invece, c’è stato un incremento degli arrivi del 4,5 per cento (948.091), e delle presenze del 3,2 per cento (4.694.616). A deludere un po’ sono stati i mesi clou, visto che in luglio c’è stato un calo degli arrivi dell’8,5 per cento ed un lieve incremento nelle presenze, assestate a più 0,2 per cento. Il mese di agosto chiude invece con un più 1,8 per cento negli arrivi ma un meno 0,7 per cento nelle presenze.