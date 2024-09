Tre accessori per capelli da avere assolutamente e lo dicono le passerelle

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) In occasione di queste Fashion Week tantissimi designers internazionali hanno proposto le loro collezioni Primavera Estate 2025. E in questa occasione è bene aguzzare gli occhi per sintonizzarsi subito su quelle che saranno le tendenze non solo moda, ma anche beauty. Dal trucco ai, e soprattutto gliper: quali sono i tre più gettonati che non possiamo perderci? Li scopriamo subito. Piccolo spoiler: sono must have già delle scorse stagioni. Fiocchi, fasce e paillettes: treperdirettamente dalleIl primo è un grande, elegantissimo classico: il fiocco. In versione maxi o midi, con raccolto o semi raccolto, ha sfilato in passerella conquistando proprio tutti. Luisa Spagnoli ne propone una sua versione più morbida e romantica. Mentre a Londra l’abbiamo visto in versione più glam rock, scuro con dettagli argento.