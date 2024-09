Traffico l’odissea quotidiana Piagge-Gavinana | un’ora e venti E ora via Masaccio rischia il caos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Firenze, 29 settembre 2024 – Andamento lento in salsa fiorentina.di auto – minuto più minuto meno, ci perdoneranno i più pignoli – per fare poco più di dieci chilometri fagocitati da un unico serpentone d’acciaio nel ventre molle di una città trivellata di cantieri, sfilacciata dai restringimenti e, va detto, mortificata dai tanti, troppi, maleducati al volante che parcheggiano in doppia finale con disarmante nonchalance. Odissea alla guida nel nostro viaggio da un capo all’altro della città con partenza intorno alle 18,30 dalla zona dellee arrivo in viale Europa poco prima di cena. La cronaca di un tardo pomeriggio da dimenticare inizia con la presa di coscienza che raggiungere la zona sud della città con l’autostrada non è la migliore delle idee visto che l’app sullo smartphone segnala coda chilometrica da Scandicci direzione Impruneta.