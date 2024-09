Spreco alimentare ogni cittadino italiano butta in media 13 kg di cibo a settimana

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 29 settembre 2024)anno, una personavia l’equivalente di 47 giorni di spesa, traducendosi in circa 3 pasti a. Un dato impressionante, considerando l’enorme impatto ambientale e sociale che questo comportamento comporta. Lo, infatti, non solo riduce la disponibilità di risorse per chi ne ha bisogno, ma contribuisce in modo significativo all’inquinamento del pianeta. Queste cifre sono emerse da una recente indagine condotta da Too Good To Go, un’azienda a impatto sociale impegnata nella lotta contro lo. L’analisi è stata pubblicata in occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, celebrataanno il 29 settembre.