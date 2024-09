SBK Aragona | splende Alvaro Bautista che vince Iannone quarto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024)si tiene stretto il trono d’, Toprak perde la sfida a colpi di record ma puntella la classifica del Mondiale. Il campione del Mondo ci ha messo mezzo campionato per trovare il modo di neutralizzare l’effetto zavorra e su questa pista magica (nove trionfi) ha ritrovato la superiorità di un tempo. L’asso BMW saltando i due round precedenti per l’infortunio di Magny Cours aveva visto assottigliarsi il margine in classifica a soli 13 punti. Il Motorland era la trappola ideale per stringere la BMW alle corde, invece Nicolò Bulega fra rotture meccaniche e problematiche varie salva il podio ma si ritrova a 39 punti. Ne restano 124 in ballo, è tutto ancora in ballo. Ma oggi Razgatlioglu ha mandato un segnale da campione: quando non puòre, limita i danni al massimo.