Roma | sfreccia con l’auto nel centro storico rischiando di travolgere i passanti arrestato

(Di domenica 29 settembre 2024)– Intorno all’1.30 della notte, una pattuglia del I Gruppodella Polizia Locale ha fermato, dopo un inseguimento, un’auto che a tutta velocità aveva rischiato dialcuni, intenti ad attraversare la strada mentreva nei pressi di piazza Venezia. Gli agenti, avvistata la Ford Focus a folle corsa per le vie del, passando col rosso ai semafori, sono stati quasi speronati dal ragazzo alla guida, fermato verso via Arenula anche grazie all’intervento di altre pattuglie. Il 25enne marocchino, che una volta sceso dalha minacciato gli agenti, è statoper guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droga oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Con sé aveva due coltelli, uno spray al peperoncino e hashish per uso personale.