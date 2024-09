Rifiuti chiude il centro raccolta di via Zallone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Da martedì ildicomunale di via Benedettorà temporaneamente. Ciò per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione e di adeguamento normativo. Una volta finiti i lavori, la gestione sarà posta in capo a Hera, come previsto dalla nuova concessione del servizio didei. La chiusura – segnala il Comune -dovrebbe durare alcuni mesi. In questo periodo i cittadini potranno utilizzare ildidi Castello d’Argile in via Maria Govoni, ex Circonvallazione Ovest la cui apertura sarà potenziata arrivando a coprire tutti i giorni della settimana: lunedì dalle 8 alle 12; martedì dalle 7 alle 13; mercoledì dalle 8 alle 12; giovedì dalle 14,30 alle 17,30; venerdì dalle 8 alle 12 e sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.