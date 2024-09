Nuoto Giunta risponde a Ceccon | Puoi anche aver vinto le Olimpiadi ma per me vali zero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ultima intervista di Thomas, rilasciata al Corriere della Sera, è stata seguita da diverse polemiche. Il giovane nuotatore azzurro, fresco di oro nei Giochi di Parigi 2024, ha parlato del rapporto con Federica Pellegrini, spiegando che per lui non rappresenta “niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no“. Poche ore dopo la pubblicazione, è arrivata la risposta di Matteo, marito della ex nuotatrice italiana e tecnico dell’Ital. “Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita“, scrive sul proprio profilo Instagram. “Se non ce l’hai,le, ma per me. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento“.