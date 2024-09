Masters 1000 Shanghai 2024 le teste di serie del tabellone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) I tornei di Pechino e Tokyo sono ancora in corso e devono entrare nel clou con le rispettive fasi conclusivi, ma anon si perde tempo e lunedì mattina alle 10:30 locali (le 04:30 italiane) verrà sorteggiato il main draw del penultimostagionale. Varrà quindi il ranking della scorsa settimana, con ovviamente Jannik Sinner numero uno e primo favorito del seeding. In totale saranno quattro gli azzurri compresi tra ledie quindi esentati dal primo turno: oltre all’altoatesino anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Torna Novak Djokovic, che è tornato ad allenarsi a Belgrado nei giorni scorsi e volerà in Cina in queste ore, mentre sono da valutare le condizioni di alcuni acciaccati quali Zverev, Berrettini e Draper.