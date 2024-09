L’Occidente sembra destinato a sbattere contro il muro della guerra e della catastrofe sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) L’intero Occidente capitalistico, oggi in forte e visibile declino ma per oltre cinque secoli parte dominante del pianeta Terra, e in particolare quel suo vagone di terza classe che risponde al nome di Unione europea, apparead andare aa velocità inauditaile quelloambientale e. Dal primo punto di vista è ormai del tutto esplicito l’intento di determinati circoli dominanti deldi giungere a uno sfrontale con quelli che ritiene i suoi nemici, sia in Europa che in Medio Oriente. Vittime sacrificali di questo deprecabile ma sempre più probabile impatto sono le popolazioni, per il momento quelle palestinesi e libanesi, da un lato, e noi cittadini europei dall’altro.