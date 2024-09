Ligue 1 2024 2025 | prima sconfitta per il Marsiglia vince lo Strasburgo 1-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildi Roberto De Zerbi cade a sorpresa in casa dellonella sesta giornata di1 e manca l'aggancio a Psg e Monaco in testa alla classifica. L'OM perde 1-0 al de la Meinau e rimedia lastagionale dopo quattro vittorie e un pareggio. Partita deludente del, che non è riuscito nemmeno a creare la solita mole di gioco fatta vedere nelle precedenti uscite. Successo meritato per l'undici di Rosenior, che si issa all'ottavo posto in classifica con 9 punti grazie al gol di Moreira al 40?. De Zerbi ha mandato in campo dalla panchina l'ex Juventus Adrien Rabiot, che ha rimediato un giallo nell'ultima mezz'ora di secondo tempo.