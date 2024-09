Libano dopo morte Nasrallah Paese nel caos | migliaia in fuga in condizioni disperate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 settembre 2024) (Adnkronos) –nelladel leader di Hezbollah, Hassan. La popolazione civile è in. Sono “ben oltre 200mila gli sfollati all’interno del” a causa della guerra scatenata da Israele contro ildei Cedri e almeno “50mila” i cittadini fuggiti in Siria, secondo quanto riferisce l’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati Filippo Grandi. “Sono in corso operazioni di soccorso, anche da parte dell’Unhcr, per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno”, afferma. Durante la guerra civile siriana, centinaia didi persone (1,5 milioni secondo il governo di Beirut) si erano rifugiate nel vicinoper sfuggire alle atrocità che si consumavano in Siria; ora, con l’attacco di Israele diretto contro Hezbollah, il flusso si è invertito e sono i libanesi che si rifugiano in Siria.