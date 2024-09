Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno detto sì Nozze blindatissime e tanti vip a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – “Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi” cantava Gino Paoli nella celeberrima “Il cielo in una stanza”. E’ quello che devono aver pensato Gianluigi– lui in completo Armani, lei di bianco vestita da Luisa Beccaria, i bambini in Emporio Armani Junior – quandoscelto Villa Oliva, nelle campagne lucchesi, per dirsi il fatidico sì e diventare marito e moglie. “Grazie a te,, ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere”, haunemozionatissimo. E lei: “Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all’amore dei nostri ragazzi”. Matrimonio-D'Amico, l'arrivo degli invitati La canzone del leggendario Gino è stata personalmente scelta dagli sposi per accompagnare il loro giorno speciale, passato nel verde della speciale location a San Pancrazio.