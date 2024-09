Il suo sogno avverato dopo la morte Luca Salvadori campione del National Trophy 1000

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Ha tentato tante volte di raggiungere quel titolo che tanto sognava, avvicinandosi in più occasioni senza mai riuscirci. Ma quest’anno tutto sembrava finalmente nelle sue mani, fino a quando un tragico destino ha spezzato una storia meravigliosa troppo presto.ha lasciato un vuoto immenso, difficile da colmare. Nonostante la tragedia,continua a vincere anche da lassù. Con un ampio vantaggio sui suoi avversari in classifica, grazie anche allo splendido gesto del suo rivale Filippo Rovelli e del team Pistard, che hanno scelto di ritirarsi per permettere adi conquistare il titolo. Questo straordinario atto di sportività ha confermato il trionfo di, ormaidelcon una gara d’anticipo. Il risultato si è consolidato con il decimo posto di Alessandro Andreozzi a Imola, l’unico pilota ancora in lotta per il titolo.