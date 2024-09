Grande Fratello Yulia continua a ricevere critiche | la replica piccata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 29 settembre 2024): ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Ladella giovaneda quando è iniziato il reality show stando a. La sua avventura all’interno della Casa prosegue nonostante gli alti e bassi. Jessica infatti è rimasta infastidita dall’avvicinamento dinei confronti di Giglio. Leggi anche, Jessica turbata dalle parole di Giglio: il parere di due NIP Ecco cosa è emerso nella casaha rivelato che non è entrata nella Casa per trovare l’amore. Ma nonostante ciò, i coinquilini hanno notato che la giovane si è avvicinata inaspettatamente sempre di più a Giglio.si sfoga con Helena, Lorenzo, Michael e Giglio dichiarando: “Non sto facendo la stupida con nessuno, non cerco l’amo, questo percorso lo faccio per me stessa” .