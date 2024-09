Giordano | Inter una cosa a cui non avevi abituato! Ma c’è tempo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Brunoha commentato la vittoria dell’contro l’Udinese per 3-2. L’ex calciatore ha posto l’accento su un elemento di novità rispetto alla scorsa stagione, pur senza dimenticare che si è quasi ancora agli inizi. LA PRESTAZIONE – Bruno, ex calciatore italiano, ha espresso a 90° Minuto Sabato il suo pensiero riguardo le modalità con cui l’ha sconfitto l’Udinese per 3-2. La gara, che i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo mettendo però gli avversari nelle condizioni di poterla pareggiare nel finale, ci ha fornito una conferma riguardo un aspetto che l’curava meglio nella scorsa stagione: «I due gol subiti dai nerazzurri fanno pensare. Prima la squadra di Inzaghi ne faceva la sua forza, tanto che per segnare all’ce ne passava».