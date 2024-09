Fitwalking per Ail Roma a Villa Borghese duemila partecipanti per aiutare la ricerca

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Entusiasmo e partecipazione per l’ottava edizione dellafor AIL, camminata solidale non competitiva promossa da AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – sezione diper raccogliere fondi a sostegno dellae dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Sotto la guida esperta dell’istruttore Fausto Certomà, membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo sviluppo del, circadi tutte le età hanno camminato lungo i viali di, tra il parco dei Daini a Piazza di Siena. “Oggi camminiamo tutti insieme per chi non può ancora camminare” – ha dichiarato Maria Luisa Viganò, Presidente di AIL