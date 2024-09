Coppa del Mondo di pattinaggio artistico Cocchi d' argento nei Senior femminili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Prato, 29 settembre 2024 - Ladeldi, specialità obbligatori, si chiude con un'altra gioia per la nazionale azzurra e per gli organizzatori della Primavera Prato. Dopo la medaglia d'oro conquistata da Mattia Danesi, nella categoria Cadetti maschili, un'altra atleta laniera concede il bis. Parliamo di Desirèeche nella categoriacentra la medaglia d'. Una prova tutta di qualità, precisione e tecnica quella messa in pista dalla portacolori della nazionale azzurra che ha chiuso con un punteggio di 115.800 punti, chiudendo davanti ad Alina de Silva, rappresentante della Germania. L'unica a sopravanzareè stata la compagna di nazionale, Ilaria Beretti che così si è assicurata l'oro e la vittoria di categoria delladel