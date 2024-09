’Cinema Film Festival’ La star è Brando De Sica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Anche questa edizione del del CinemaFestival di Castiglione del Lago si accinge a calare il sipario e lo fa alla grande, oggi con la proiezione speciale di ‘Mimì - Il principe delle tenebre’, il nuovodi successo diDe, che sarà presente all’evento, con la cerimonia di premiazione dei vincitori della rassegna e con ildi chiusura ‘Finché notte non ci separi’ alla presenza del regista Riccardo Antonaroli e degli attori Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Nel pomeriggio alle 15, al Nuovo Cinema Caporali, quindi, il pubblico avrà l’occasione di vedere la pellicola ‘Mimì - Il principe delle tenebre’, il primo lungometraggio diDedi genere horror. "Sarà una proiezione indimenticabile – annuncia il direttore artistico del festival Emanuele Rauco –, conDepresente in sala per celebrare una sorpresa speciale insieme al pubblico.