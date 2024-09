Centro storico sott’acqua L’assessore | Gli ultimi allagamenti provocati da piogge eccezionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) "Glinelsono stati causati dae imprevedibili. Lo dicono i dati delle precipitazioni rilevati in quei giorni". Dati cheall’ambiente Anna Montini snocciola, per far capire a residenti e commercianti del, "che si è trattato di eventi atmosferici straordinari". Sabato 3 agosto "sono caduti su Rimini 74 millimetri di pioggia in un’ora e mezza, di cui 53 in mezzora". Ancora peggio "quanto è accaduto tra il 17 e il 19 settembre: in soli tre giorni si sono cumulati più di 250 millimetri di pioggia. È stato un evento paragonabile, neglidecenni, solo all’ondata di maltempo che si era abbattuta qui l’8 e il 9 ottobre 1996, quasi trent’anni fa". Numeri che servono a dimostrare come i recentiavvenuti insono stati"da eventi".