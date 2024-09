Calcio Eccellenza Città di Castello gara da dimenticare La capolista Sansepolcro ne fa 6

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)DIDI: Cebotari 6,5, Di Fronzo 5 (17’ st Reka 6), De Rosa 5, Jusufi 6, Tugliani 5, Conti 5,5 (1’st Piselli 6,5), Manchia 6,5, D’Alessandro 5,5 (23’ pt Zajdisha 5,5), Cano 5, Babei 5,5 (17’ st Aliaj 5,5), Laurenzi 5,5. All. Mambrini 6 VIVI ALTOTEVERE: Mariangioli 6, Carbonaro 6,5, Merciari 6,5, Gorini 7, Tersini 6,5 (18’ p.t. Adreani 6), Petricci 6,5, Quadroni 7 (1’ s.t. Mariotti 7), Brizzi 6,5, Bartoccini 7 (13’ s.t. Pasquali 6), Valori 7 (13’ s.t. Barculli 7), Gennaioli 6,5 (21’ s.t. Testerini 6). All. Armillei 7 Arbitro: Tomei di Sapri 6,5 Marcatori: 2’ p.t. Brizzi, 13’ p.t. e 42’ p.t. Valori, 16’ s.t. e 32’ s.t. Mariotti, 40’ s.t. BarculliDI– Disfatta annunciata per ildi, sconfitto 6-0 dallaVivi Altotevere