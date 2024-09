Amici 24 Teodora e TrigNo stanno insieme? Le ultime news

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 29 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 29 Settembre 2024 10:50 am by Redazionefanno parte della classe di24. I due, rispettivamente cantante e ballerina, riescono a entrare nel talent show di Maria De Filippi, nel corso della prima puntata, in onda domenica 29 settembre 2024. Ed è proprio durante questo primo appuntamento della nuova stagione che sono iniziate a circolare voci su una loro presunta relazione amorosa. Si tratterebbe della prima e unica coppia, per ora, di questa edizione. Pare che tra i due ci sia una certa complicità e mostrino, già dalla prima puntata, di essere legati da qualcosa che andrebbe oltre l’zia. Ma vediamocosa si sa sulla storia di