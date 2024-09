Vivendi le quote Tim e Mfe a garanzia ma mantiene ' mani libere'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024)deve rimborsare tutti i suoi bond prima di dare il via al suo riassetto e alla scissione in quattro società, per questo ha stipulato con cinque banche, per un valore nominale di 2 miliardi di euro, accordi bilaterali di finanziamento strutturato che prevedono derivati regolati esclusivamente in contanti su una parte delle azioni di Universal Music Group (UMG) di. Questi accordi, si legge in una nota del gruppo, beneficeranno di pegni sulle azioni detenute dain UMG, Telefonica, Telecom Italia e MediaForEurope e potranno essere soggetti a 'margin call'. Da Parigi fanno sapere che la proprietà delle azioni resta die che il gruppo continuerà ad averne piena disponibilità:i diritti di voto e gli accordi non pregiudicano eventuali vendite.