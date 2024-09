Stratificati una sull’altro sono la tendenza in ascesa della stagione secondo Pinterest

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 28 settembre 2024) Che cosa c’è da aspettarsi in fatto di tendenze styling nei prossimi mesi? Senza dubbio una profusione di look con gonna sopra i pantaloni, all’insegna delle stratificazioni creative. Il layering è infatti una delle “arti” più semplici, economiche e sorprendenti per rinnovare il proprio modo di vestire senza dover per forza fare un sacco di shopping. Ottimizzando quello che già si ha nell’armadio. A confermare quanto stiamo dicendo arriva il report sui trend inper l’autunno realizzato dalla piattaformail report, la ricercakeyword “outfit con gonna sopra i jeans” infatti è aumentata rispetto allo scorso anno del 695%. Un dato considerevole che non può che significare un trend ormai radicato e perfetto per lain corso.