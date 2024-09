Strage di pecore sul monte Barro Il pastore di Galbiate | Aiutatemi non mi è rimasto più nulla Parte una colletta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)(Lecco) – “per favore, non mi èpiù”. È disperato Mauro Farina, ildi 36 anni di Molteno che in poche ore ha perso quasi 500 tra capre e, morte probabilmente avvelenate mentre erano al pascolo sul, a, durante la transumanza dalla Valsassina verso la Brianza. Il danno che ha subito è enorme, non solo economico: “Non erano solo il mio lavoro per il quale ho rinunciato a un posto fisso in fabbrica, erano gli animali a cui ero affezionato, che ho allevato e cresciuto uno per uno. Erano anche l’unica fonte di sostentamento mia, di mio fratello, di mio padre”. Nonostante lo sconforto, Mauro vuole provare a rialzarsi. Da solo però non può farcela. “Non mi èun solo euro sul conto corrente”, rivela.